Concert: Jazzola Quartet Rue Jules Ferry Pornic

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Concert, hommage à Marcel Azzola, proposé par l’ACAP.

Marcel Azzola est de ceux que l’on ne présente plus. Accordéoniste de Jacques Brel et son fameux Chauffe Marcel ! mais surtout un immense jazzman qui a joué avec Marcial Solal, Sylvain Luc, André Céccaréli, Marc Fosset, Georges Arvanitas, Christian Escoudé…

Antoine Hervier et Guillaume Souriau l’ont accompagné pendant une dizaine d’années avant sa disparition.

Avec leurs complices, Jacques Julienne à l’accordéon et Frédéric Robert à la batterie, ce quartet de haut niveau reprend les plus belles compositions du maître et rend un bel hommage à cet accordéoniste de talent qui a su marier jazz et accordéon. .

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com

English :

Concert in tribute to Marcel Azzola, organized by ACAP.

German :

Konzert, Hommage an Marcel Azzola, angeboten von ACAP.

Italiano :

Concerto in omaggio a Marcel Azzola, organizzato dall’ACAP.

Espanol :

Concierto en homenaje a Marcel Azzola, organizado por ACAP.

