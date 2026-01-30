CONCERT JAZZ’ORB AU CENTRE ULYSSE Lamalou-les-Bains

CONCERT JAZZ’ORB AU CENTRE ULYSSE

Jeudi 19 février Concert Jazz avec l’association Jazz’Orb

Centre Ulysse Lamalou-les-Bains 20h30

Christophe Azema, saxophones

Emmanuel de Gouvello, basse et compositions

Jean –Marie Frédéric, guitare

Daniel Solia, batterie

Entrée 10 euros pour les adhérents, 15 euros pour les non adhérents.

Infos réservations 07 82 48 67 54 jazzorb34@gmail.com

English :

Thursday, February 19 ? Jazz concert with the Jazz?Orb association

Center Ulysse ? Lamalou-les-Bains 8:30pm

Christophe Azema, saxophones

Emmanuel de Gouvello, bass and compositions

Jean ?Marie Frédéric, guitar

Daniel Solia, drums

Admission 10 euros for members, 15 euros for non-members.

Booking info: 07 82 48 67 54 jazzorb34@gmail.com

