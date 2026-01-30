CONCERT JAZZ’ORB AU CENTRE ULYSSE Lamalou-les-Bains
CONCERT JAZZ’ORB AU CENTRE ULYSSE
5 Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Jeudi 19 février Concert Jazz avec l’association Jazz’Orb
Centre Ulysse Lamalou-les-Bains 20h30
Depuis 1986, ce quartet montpelliérain mené par le bassiste Emmanuel de Gouvello explore un jazz audacieux, ouvert et métissé. Nourrie d’influences méditerranéennes, orientales et rock, leur musique puissante et vivante fait la part belle à l’improvisation, à l’humour et à l’émotion. Groupe de scène par excellence, Mezcal Jazz Unit embarque le public dans un voyage complice, entre traditions revisitées et créations contemporaines. En tournée aux quatre coins du monde, ils cultivent les rencontres et les fusions musicales avec une rare générosité.
Christophe Azema, saxophones
Emmanuel de Gouvello, basse et compositions
Jean –Marie Frédéric, guitare
Daniel Solia, batterie
Entrée 10 euros pour les adhérents, 15 euros pour les non adhérents.
Infos réservations 07 82 48 67 54 jazzorb34@gmail.com .
English :
Thursday, February 19 ? Jazz concert with the Jazz?Orb association
Center Ulysse ? Lamalou-les-Bains 8:30pm
Christophe Azema, saxophones
Emmanuel de Gouvello, bass and compositions
Jean ?Marie Frédéric, guitar
Daniel Solia, drums
Admission 10 euros for members, 15 euros for non-members.
Booking info: 07 82 48 67 54 jazzorb34@gmail.com
