Concert Jazzypanema Maison des 3 métiers Crozon

Maison des 3 métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12 22:30:00

2025-09-12

Depuis leur rencontre en 2022, Marc et Vincent mêlent contrebasse et piano pour explorer l’univers du jazz et de la bossa nova.

Autodidactes passionnés, l’un vient de la guitare et l’autre du piano bar, tous deux cherchant à partager leur musique en duo.

Entre standards intemporels et improvisations inspirées, leur complicité donne naissance à un répertoire riche et vivant.

Un voyage musical à découvrir ! .

Maison des 3 métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 56 10 67 28

