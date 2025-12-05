Concert Je chante la nuit Thionville

Concert Je chante la nuit

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : 16 EUR

Tarif réduit

Vendredi 2025-12-05 20:00:00

Suspendus entre classique et pop, Agathe Peyrat et Pierre Cussac explorent la magie du duo voix-accordéon. De Bizet à Debussy, des Beatles à Purcell, ils

tissent un voyage musical entre jour et nuit, où chaque morceau se réinvente avec espièglerie. Dans l’écrin de l’Adagio, leurs voix invitent à vibrer au rythme d’une aventure sonore inédite, mêlant musique “populaire” et musique classique, pour mieux en révéler toutes les subtilités.

Distribution Agathe Peyrat, voix et ukulélé, Pierre Cussac, accordéon et voixTout public

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

English :

Suspended between classical and pop, Agathe Peyrat and Pierre Cussac explore the magic of the voice-accordion duo. From Bizet to Debussy, the Beatles to Purcell, they weave

weave a musical journey between day and night, where each piece is mischievously reinvented. In the setting of the Adagio, their voices invite us to vibrate to the rhythm of an unprecedented sonic adventure, blending ?popular? and classical music, the better to reveal all their subtleties.

Cast: Agathe Peyrat, vocals and ukulele, Pierre Cussac, accordion and vocals

German :

Zwischen Klassik und Pop schwebend, erforschen Agathe Peyrat und Pierre Cussac die Magie des Duos aus Stimme und Akkordeon. Von Bizet bis Debussy, von den Beatles bis Purcell, sie

weben eine musikalische Reise zwischen Tag und Nacht, auf der sich jedes Stück spielerisch neu erfindet. Im Adagio laden ihre Stimmen dazu ein, im Rhythmus eines neuartigen Klangabenteuers zu vibrieren, das Volksmusik und klassische Musik miteinander verbindet, um all ihre Feinheiten zu enthüllen.

Besetzung: Agathe Peyrat, Stimme und Ukulele, Pierre Cussac, Akkordeon und Stimme

Italiano :

Sospesi tra classica e pop, Agathe Peyrat e Pierre Cussac esplorano la magia del duetto voce-fisarmonica. Da Bizet a Debussy, dai Beatles a Purcell, i due musicisti compiono un viaggio musicale tra il giorno e la notte, dove ogni brano viene reinventato in modo giocoso

un viaggio musicale tra il giorno e la notte, dove ogni brano viene reinventato in modo giocoso. Nella cornice dell’Adagio, le loro voci vi invitano a vibrare al ritmo di un’avventura sonora senza precedenti, fondendo musica popolare e classica per rivelarne tutte le sottigliezze.

Cast: Agathe Peyrat, voce e ukulele, Pierre Cussac, fisarmonica e voce

Espanol :

A caballo entre la música clásica y el pop, Agathe Peyrat y Pierre Cussac exploran la magia del dúo voz-acordeón. De Bizet a Debussy, de los Beatles a Purcell

un viaje musical entre el día y la noche, donde cada pieza se reinventa juguetonamente. En el marco del Adagio, sus voces invitan a vibrar al ritmo de una aventura sonora sin precedentes, mezclando música popular y clásica para revelar todas sus sutilezas.

Elenco: Agathe Peyrat, voz y ukelele, Pierre Cussac, acordeón y voz

