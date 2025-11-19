Concert Je ne veux pas dormir Salle des fêtes Nuaillé-d’Aunis
Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis Charente-Maritime
Début : Mercredi 2025-11-19 14:30:00
Chansons et mélodies écrites par Pascal Peroteau de la Cie TC Spectacles, qui abordent le thème de la nuit
sous toutes ses facettes
Durée 50 min
Tout public à partir de 4 ans.
Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine culture@aunisatlantique.fr
English :
Songs and melodies written by Pascal Peroteau of Cie TC Spectacles, which explore the theme of night
in all its facets
Running time: 50 min
For all ages 4 and up.
German :
Von Pascal Peroteau von der Cie TC Spectacles geschriebene Lieder und Melodien, die sich mit dem Thema der Nacht befassen
in all ihren Facetten
Dauer: 50 min
Für alle Altersgruppen ab 4 Jahren.
Italiano :
Canzoni e melodie scritte da Pascal Peroteau della Cie TC Spectacles, sul tema della notte:
in tutte le sue sfaccettature
Durata: 50 minuti
Per tutte le età dai 4 anni in su.
Espanol :
Canciones y melodías escritas por Pascal Peroteau de la Cie TC Spectacles, sobre el tema de la noche:
en todas sus facetas
Duración: 50 minutos
Para todos los públicos a partir de 4 años.
