Concert Je ne veux pas dormir Salle des fêtes Nuaillé-d’Aunis

Concert Je ne veux pas dormir

Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19

Chansons et mélodies écrites par Pascal Peroteau de la Cie TC Spectacles, qui abordent le thème de la nuit

sous toutes ses facettes

Durée 50 min

Tout public à partir de 4 ans.

Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine culture@aunisatlantique.fr

English :

Songs and melodies written by Pascal Peroteau of Cie TC Spectacles, which explore the theme of night

in all its facets

Running time: 50 min

For all ages 4 and up.

German :

Von Pascal Peroteau von der Cie TC Spectacles geschriebene Lieder und Melodien, die sich mit dem Thema der Nacht befassen

in all ihren Facetten

Dauer: 50 min

Für alle Altersgruppen ab 4 Jahren.

Italiano :

Canzoni e melodie scritte da Pascal Peroteau della Cie TC Spectacles, sul tema della notte:

in tutte le sue sfaccettature

Durata: 50 minuti

Per tutte le età dai 4 anni in su.

Espanol :

Canciones y melodías escritas por Pascal Peroteau de la Cie TC Spectacles, sobre el tema de la noche:

en todas sus facetas

Duración: 50 minutos

Para todos los públicos a partir de 4 años.

