Concert Jean-Baptiste Guégan Agen Agora Agen

Concert Jean-Baptiste Guégan

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Après une tournée réussie, Jean Baptiste Guegan présente un nouveau spectacle JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE . Ce spectacle musical explore l’histoire de Johnny Hallyday à travers des succès et des anecdotes, offrant un hommage émouvant. Assistez à un voyage musical avec sa voix puissante.

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr

