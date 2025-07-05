Concert JEAN BAPTISTE GUEGAN Rodez

Concert JEAN BAPTISTE GUEGAN Rodez jeudi 19 février 2026.

Concert JEAN BAPTISTE GUEGAN

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

JEAN BAPTISTE GUEGAN sera en concert à l’Amphithéâtre de Rodez, jeu. 19 février 2026 20h30.

Après avoir fait vibrer toute la France, Belgique et Suisse, avec une double tournée Johnny, vous & moi (électrique & unplugged n’roll), de plus de 130 dates ; le phénomène JEAN BAPTISTE GUEGAN revient avec un tout nouveau spectacle événement « JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE », un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste Guegan.

Accompagné de ses nombreux musiciens, Jean Baptiste nous plonge dans une rétrospective musicale unique, mêlant les plus grands succès de l’ensemble de la carrière de l’immense Johnny à sa propre discographie. Un show inédit, au concept original, où se mêlent souvenirs, anecdotes et témoignages de Jean Baptiste et de nombreux amoureux de Johnny, pour lui rendre un nouvel hommage.

Venez vibrer au son de sa voix troublante et puissante, et laissez-vous emporter par la nostalgie de Johnny.

Plus qu’un concert, une invitation à revivre une histoire hors du commun. .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

JEAN BAPTISTE GUEGAN will be in concert at the Amphithéâtre de Rodez, Thu. feb. 19, 2026 8:30pm.

German :

JEAN BAPTISTE GUEGAN tritt im Amphitheater in Rodez auf, Do. 19. Februar 2026 20:30 Uhr.

Italiano :

JEAN BAPTISTE GUEGAN sarà in concerto all’Amphithéâtre di Rodez, Gio. 19 febbraio 2026 ore 20.30.

Espanol :

JEAN BAPTISTE GUEGAN estará en concierto en el Amphithéâtre de Rodez, jue. 19 de febrero de 2026 20.30 h.

