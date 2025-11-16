Concert Jean-Claude Borelly et sa trompette d’or Château-Renard

Concert Jean-Claude Borelly et sa trompette d’or

143 Rue du Vieux Château Château-Renard Loiret

Tarif : 28 EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-16 16:00:00

2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Concert

Organisé avec les Amis de l’orgue.

Jean-Claude Borelly et son accompagnateur, interprètent des airs classiques, du gospel, mais aussi du jazz, des extraits de l’Adagio d’Albinoni, l’incontournable Il Silenzio, des musiques de films, des compositions de Pierre Bachelet, Barbara Streisand, Edith Piaf, sans oublier le célèbre Dolannes Mélodie.

Ce programme, intitulé "Au Chœur des Mélodies" est un véritable spectacle où la mise en lumière, sobre et artistique, accompagne à la perfection le jeu instrumental de l'artiste au gré de ses mouvements et de ses déplacements qui n'ont de cesse de faire vibrer la sensibilité de l'assistance, grâce aux sonorités inégalées de sa trompette et au rayonnement spirituel des lieux où il se produit.

+33 1 45 80 04 05 jc.borelly@wanadoo.fr

