Concert Jean-François Gérold Église Saint-Laurent Eygalières

Concert Jean-François Gérold

Dimanche 8 mars 2026 à 17h. Église Saint-Laurent Place de l’Église Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Jean-François Gérold vous propose un concert d’exception à l’Église Saint-Laurent d’Eygalières, dimanche 8 mars à 17h !Familles

Concert organisé par Jean-François Gérold pour l’Association Petit Cœur de Beurre.

Cette association a pour mission essentielle de favoriser un meilleur accompagnement médical et d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’une malformation cardiaque congénitale, ainsi que celle de leurs proches.



Réservations par téléphone ou billetterie à la librairie d’Eygalières .

Église Saint-Laurent Place de l’Église Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 19 69 60

English :

Jean-François Gérold invites you to an exceptional concert at Saint-Laurent Church in Eygalières on Sunday, 8 March at 5 p.m.!

