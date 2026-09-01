Concert – Jean-François Pomerole chante Cabrel Salle municapale Eugène Le Roy Le Bugue
samedi 26 septembre 2026 · Salle municapale Eugène Le Roy · Le Bugue
Informations pratiques
Le Bugue
Concert – Jean-François Pomerole chante Cabrel
Salle municapale Eugène Le Roy 651 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
20h30. Francis Cabrel – À l’encre de ses yeux chanté par Jean-François Pomerole. Participation libre
Francis Cabrel – À l’encre de ses yeux chanté par Jean-François Pomerole
Francis Cabrel, c’est aux yeux du public un attachement très fort à la terre du sud-ouest qui l’a vu naître et à la culture occitane qu’il a constamment promue. Réputé pour sa grande discrétion, le chanteur s’est rarement livré sur sa vie privée,
Si beaucoup de chanteurs de sa génération ont été influencés par les Beatles, Francis Cabrel, lui, aura été marqué par Bob Dylan ou encore Leonard Cohen. Autant d’artistes sur lesquels Francis Cabrel s’est appuyé pour forger son propre style et s’imposer depuis des décennies à la faveur de ses succès.
Toutes les générations confondues se retrouveront avec Jean-François Pomerole pour partager les plus belles chansons et les textes de ce chanteur hors du commun. .
Salle municapale Eugène Le Roy 651 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 41 51 43
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English : Concert – Jean-François Pomerole chante Cabrel
8:30 p.m. Francis Cabrel – “L’encre de ses yeux,” sung by Jean-François Pomerole. Admission by donation
L’événement Concert – Jean-François Pomerole chante Cabrel Le Bugue a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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