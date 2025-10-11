Concert Jean Guidoni / Chanson française Théâtre du Lavoir Pontarlier

Concert Jean Guidoni / Chanson française

Théâtre du Lavoir 2 rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

2025-10-11

Organisé par l’association Les Concerts du Lavoir.

Jean Guidoni reprend le chemin de la scène pour nous présenter celle de sa vie, sans fard et sans filtre, comme en témoigne son dernier album. Les nouvelles compositions aussi éclatantes que bouleversantes de Romain Didier portent les mots de l’univers intime de Jean. Billetterie en ligne. .

Théâtre du Lavoir 2 rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 67 59

