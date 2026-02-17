Concert Jean-Marc Desbois chante Charles Aznavour Atlantic Ciné Saint-Georges-des-Coteaux

Concert Jean-Marc Desbois chante Charles Aznavour

Atlantic Ciné 17, rue Champagne Saint-Georges Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Jean-Marc Desbois chante Charles Aznavour, accompagné du Quatuor Kadenza et des élèves cordes du conservatoire de musique et de danse de la ville de Saintes (12 musiciens sur scène).

Atlantic Ciné 17, rue Champagne Saint-Georges Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 53 41 70 aregnierdesbois@gmail.com

Jean-Marc Desbois sings Charles Aznavour, accompanied by the Quatuor Kadenza and string students from the Conservatoire de Musique et de Danse de Saintes (12 musicians on stage).

L'événement Concert Jean-Marc Desbois chante Charles Aznavour Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-02-17