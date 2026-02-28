Concert Jean-Michel Pilc Nowhere Out Quartet Salon de Musique Salon-de-Provence
Concert Jean-Michel Pilc Nowhere Out Quartet Salon de Musique Salon-de-Provence mardi 7 avril 2026.
Concert Jean-Michel Pilc Nowhere Out Quartet
Mardi 7 avril 2026 de 20h à 22h30. Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 12 EUR
Début : 2026-04-07 20:00:00
fin : 2026-04-07 22:30:00
2026-04-07
Quatre musiciens d’exception unissent leurs forces dans un quartet où règnent liberté, énergie et interaction.
20h00 Première partie Atelier de l’IMFP encadré par Sébastien Germain
Till Ann Flick Batterie
Yann Kamoun Contrebasse
Nicolas Bonijol Piano
Ruben Elfassy Guitare
David Cassini Trombone
Romane Martin Chant
Restauration possible dès 19h
21h00 Jean Michel Pilc Nowhere Out Quartet
Entre compositions originales et relectures audacieuses de standards, leur musique, nourrie d’improvisation, fait de chaque concert un voyage vibrant, intense et plein de surprises.
Jean-Michel PILC: Piano
Gaël HORELLOU Saxophone
Thomas BRAMERIE Contrebasse
Thomas GALLIANO Batterie .
Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Four exceptional musicians join forces in a quartet where freedom, energy and interaction reign supreme.
