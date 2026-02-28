Concert Jean-Michel Pilc Nowhere Out Quartet Salon de Musique Salon-de-Provence

Concert Jean-Michel Pilc Nowhere Out Quartet

Mardi 7 avril 2026 de 20h à 22h30. Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07 22:30:00

2026-04-07

Quatre musiciens d’exception unissent leurs forces dans un quartet où règnent liberté, énergie et interaction.

20h00 Première partie Atelier de l’IMFP encadré par Sébastien Germain



Till Ann Flick Batterie

Yann Kamoun Contrebasse

Nicolas Bonijol Piano

Ruben Elfassy Guitare

David Cassini Trombone

Romane Martin Chant





Restauration possible dès 19h



21h00 Jean Michel Pilc Nowhere Out Quartet



Entre compositions originales et relectures audacieuses de standards, leur musique, nourrie d’improvisation, fait de chaque concert un voyage vibrant, intense et plein de surprises.



Jean-Michel PILC: Piano

Gaël HORELLOU Saxophone

Thomas BRAMERIE Contrebasse

Thomas GALLIANO Batterie .

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Four exceptional musicians join forces in a quartet where freedom, energy and interaction reign supreme.

