Concert Jean My Truong Trio SolenVal Plancoët
Concert Jean My Truong Trio SolenVal Plancoët mercredi 18 février 2026.
Concert Jean My Truong Trio
SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 20:30:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Les premières rencontres de Jean My Truong l’amènent à jouer avec le violoniste de jazz Didier Lockwood, avec lequel il va arpenter les plus grandes scènes.
Batteur et compositeur de talent, sa diversité musicale lui a permis de jouer avec de grands noms de la musique tels qu’Alain Bashung, Indochine, Khaled ou encore Sting.
Il donnera un concert en formule trio avec Leandro Aconcha au piano et Pascal Sarton à la basse. .
SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Jean My Truong Trio Plancoët a été mis à jour le 2026-02-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme