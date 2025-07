Concert « Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartene » rue de l’église Boulbon

Concert « Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartene » rue de l’église Boulbon lundi 21 juillet 2025.

Concert « Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartene »

Lundi 21 juillet 2025 de 20h à 22h. rue de l’église Église Saint-Joseph Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-21

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-21

Rendez-vous à l’église Saint-Joseph pour profitez d’un concert de Jean-Paul Poletti et le choeur de Sartene organisé par l’association Art et Musique du Grès. Les voix corses vont résonner avec une intensité bouleversante mêlant tradition et émotion pure.

Le chœur d’hommes de Sartène est crée par Jean-Paul Poletti en 1995.

Composé de 6 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine.

Le Chœur rêve d’inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique classique, ce n’est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle.

Le son et la justesse sont leur credo, travailleurs infatigables. La remise en question est permanente pour ce groupe, ce qui lui permet d’avancer et de toujours progresser en explorant de nouvelles formes musicales.

Le respect du public et de cette grande dame qu’est la musique sont aussi le souci de ces chanteurs qui tendent toujours vers plus de perfection ne se contentant pas du noir et blanc de la partition, mais essayant d’y apporter de la couleur.

Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref, ce qui est invisible pour les yeux. .

rue de l’église Église Saint-Joseph Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 83 12 11 melos.sartene@gmail.com

English :

Join us at Saint-Joseph church for a concert by Jean-Paul Poletti and the Sartene choir, organized by the association Art et Musique du Grès. Corsican voices will resonate with an overwhelming intensity, blending tradition and pure emotion.

German :

Treffen Sie sich in der Kirche Saint-Joseph, um ein Konzert von Jean-Paul Poletti und dem Chor von Sartene zu genießen, das von der Vereinigung Art et Musique du Grès organisiert wird. Die korsischen Stimmen werden mit einer überwältigenden Intensität erklingen, die Tradition und pure Emotionen miteinander verbindet.

Italiano :

Unitevi a noi nella chiesa di Saint-Joseph per il concerto di Jean-Paul Poletti e del coro Sartene, organizzato dall’associazione Art et Musique du Grès. Le voci corse risuoneranno con un’intensità travolgente, unendo tradizione e pura emozione.

Espanol :

Únase a nosotros en la iglesia de Saint-Joseph para asistir a un concierto de Jean-Paul Poletti y el coro de Sartene, organizado por la asociación Art et Musique du Grès. Las voces corsas resonarán con una intensidad sobrecogedora, combinando tradición y pura emoción.

L’événement Concert « Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartene » Boulbon a été mis à jour le 2025-07-10 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)