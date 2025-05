Concert Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartène – Quai Ganteaume La Ciotat, 8 juin 2025 15:00, La Ciotat.

Bouches-du-Rhône

Concert Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartène Dimanche 8 juin 2025 à 15h. Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-08 15:00:00

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Ce concert de polyphonies corses revêt un symbole particulier car le groupe qui fête ses 30 ans aborde ce spectacle comme un voyage qui retrace toutes ces années. Il a choisi des œuvres qui l’ont marqué et qui ont été emblématiques de son répertoire.

Le chœur d’hommes de Sartène est créé par Jean-Paul Poletti en 1995.

Composé de 6 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine.

Le chœur rêve d’inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique classique, ce n’est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le chœur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle.

Le son et la justesse sont leur credo, travailleurs infatigables. La remise en question est permanente pour ce groupe, ce qui lui permet d’avancer et de toujours progresser en explorant de nouvelles formes musicales.

Le respect du public et de cette grande dame qu’est la musique sont aussi le souci de ces chanteurs qui tendent toujours vers plus de perfection ne se contentant pas du noir et blanc de la partition, mais essayant d’y apporter de la couleur.

Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref, ce qui est invisible pour les yeux.

Dans le monde entier et les scènes les plus importantes (Mexique, Chine, Corée, États-Unis, Autriche, Belgique, Russie…) ils essaient depuis 1995 de transmettre au public une partie d’eux-mêmes.



Avec Jean-Paul Poletti, Jean-Louis Blaineau, Jean-Claude Tramoni, Stéphane Paganelli, Jacques Tramoni et Ceccè Lanfranchi. .

Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 83 12 11 melos.sartene@gmail.com

English :

This concert of Corsican polyphony is particularly symbolic because the group, which is celebrating its 30th anniversary, is approaching this show as a journey that retraces all these years. They have chosen works that have left their mark and that have been emblematic of their repertoire.

German :

Dieses Konzert mit korsischer Polyphonie hat eine besondere Symbolik, denn die Gruppe, die ihr 30-jähriges Bestehen feiert, geht diese Aufführung wie eine Reise an, die all diese Jahre nachzeichnet. Sie hat Werke ausgewählt, die sie geprägt haben und die emblematisch für ihr Repertoire waren.

Italiano :

Questo concerto di polifonia corsa è particolarmente simbolico perché il gruppo, che festeggia il suo 30° anniversario, affronta questo spettacolo come un viaggio che ripercorre tutti questi anni. Hanno scelto opere che hanno lasciato il segno e che sono state emblematiche del loro repertorio.

Espanol :

Este concierto de polifonía corsa es especialmente simbólico porque el grupo, que celebra su 30 aniversario, plantea este espectáculo como un viaje que recorre todos estos años. Han elegido obras que han dejado huella y que han sido emblemáticas de su repertorio.

L’événement Concert Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartène La Ciotat a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme de La Ciotat