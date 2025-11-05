Concert JEAN La Cartonnerie Reims
Concert JEAN La Cartonnerie Reims mercredi 5 novembre 2025.
Concert JEAN
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 20:00:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Tout public
Le nouveau prénom de la scène hexagonale
Jeune autodidacte originaire de Rouen, Jean s’applique à extraire de son esprit les fragments d’un univers musical bien à lui. Animé par ce milieu depuis son enfance, il s’est essayé dans un premier temps à la guitare avant de s’initier à l’écriture. Dans ses morceaux, le chanteur, rappeur et guitariste synthétise un mal-être personnel et social en mariant textes et mélodies aux tonalités joyeusement dépressives. Alliage de variété et de pop, complété d’une habileté pour le rap, ses morceaux à la fois infiniment singuliers, et pourtant si universels se détachent de la tendance. Après de nombreuses sessions d’écriture et de studio et un premier projet remarqué, Jean ouvre encore un peu plus les portes de son univers et a présenté en 2023, LOOP, son second opus. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
