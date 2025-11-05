Concert JEAN La Cartonnerie Reims

Concert JEAN

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 20:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Tout public

Le nouveau prénom de la scène hexagonale

Jeune autodidacte originaire de Rouen, Jean s’applique à extraire de son esprit les fragments d’un univers musical bien à lui. Animé par ce milieu depuis son enfance, il s’est essayé dans un premier temps à la guitare avant de s’initier à l’écriture. Dans ses morceaux, le chanteur, rappeur et guitariste synthétise un mal-être personnel et social en mariant textes et mélodies aux tonalités joyeusement dépressives. Alliage de variété et de pop, complété d’une habileté pour le rap, ses morceaux à la fois infiniment singuliers, et pourtant si universels se détachent de la tendance. Après de nombreuses sessions d’écriture et de studio et un premier projet remarqué, Jean ouvre encore un peu plus les portes de son univers et a présenté en 2023, LOOP, son second opus. .

