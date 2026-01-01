Concert Jean-Richard Codjia Bar associatif L’Ecurie Genêts
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30 23:30:00
2026-01-30
Dîner-concert avec Jean-Richard Codjia, musique du monde. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
