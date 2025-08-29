Concert Jeanne Bleuse & Quatuor Magenta La Passerelle Saint-Brieuc
samedi 7 février 2026.
Concert Jeanne Bleuse & Quatuor Magenta
La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 21:15:00
2026-02-07
100 % Mozart
La pianiste Jeanne Bleuse aime les défis. Elle invite le quatuor Magenta pour retracer, en quatre oeuvres, la vie du génial et
iconoclaste Mozart de l’adolescent prodige (Quatuor Milanais) à l’artiste au sommet de sa gloire (Fantaisie en do mineur),
en passant par son magistral Concerto en la et son Adagio pour Glassharmonica. Un concert en forme de portrait mouvant, porté par cinq musiciennes en osmose. .
