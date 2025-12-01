Concert Jeanne Cherhal Thionville
Concert Jeanne Cherhal Thionville samedi 13 décembre 2025.
Concert Jeanne Cherhal
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Sous la lumière feutrée de la scène, Jeanne Cherhal dévoile son nouvel album, Jeanne , éclat d’indépendance et de sensualité. Portée par l’inspiration et le soutien indéfectible de Benjamin Biolay, sa voix libre et frémissante explore l’intime, la joie, la lutte. Un piano, des cordes, et l’audace d’une femme qui célèbre la vie, la poésie et la lumière retrouvée.Tout public
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
English :
Under the hushed glow of the stage, Jeanne Cherhal unveils her new album, « Jeanne », a burst of independence and sensuality. Carried by the inspiration and unfailing support of Benjamin Biolay, her free, quivering voice explores intimacy, joy and struggle. A piano, strings and the audacity of a woman celebrating life, poetry and new-found light.
German :
Im gedämpften Licht der Bühne enthüllt Jeanne Cherhal ihr neues Album « Jeanne », das von Unabhängigkeit und Sinnlichkeit geprägt ist. Getragen von der Inspiration und der unerschütterlichen Unterstützung Benjamin Biolays, erkundet ihre freie und zitternde Stimme das Intime, die Freude und den Kampf. Ein Klavier, Streicher und die Kühnheit einer Frau, die das Leben, die Poesie und das wiedergefundene Licht feiert.
Italiano :
Sotto la luce soffusa del palcoscenico, Jeanne Cherhal presenta il suo nuovo album, « Jeanne », un’esplosione di indipendenza e sensualità. Sostenuta dall’ispirazione e dall’immancabile sostegno di Benjamin Biolay, la sua voce libera e tremolante esplora l’intimità, la gioia e la lotta. Un pianoforte, archi e l’audacia di una donna che celebra la vita, la poesia e una luce ritrovata.
Espanol :
Bajo la luz silenciosa del escenario, Jeanne Cherhal presenta su nuevo álbum, « Jeanne », un estallido de independencia y sensualidad. Animada por la inspiración y el apoyo incondicional de Benjamin Biolay, su voz libre y temblorosa explora la intimidad, la alegría y la lucha. Un piano, cuerdas y la audacia de una mujer que celebra la vida, la poesía y una nueva luz.
L’événement Concert Jeanne Cherhal Thionville a été mis à jour le 2025-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME