Concert Jeanne Cherhal L’InterValle, salle de spectacles Vaugneray

Informations pratiques

Vaugneray

Concert Jeanne Cherhal

L’InterValle, salle de spectacles 18 bis Chemin du stade Vaugneray Rhône

Tarif : 34 – 34 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Autrice, compositrice, chanteuse, bassiste et passionnément pianiste, Jeanne Cherhal est une artiste incontournable de la scène musicale française. Ses chansons sont pleines d’audace, d’humour et de profondeur. La réalisation de son dernier album est sign

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L’InterValle, salle de spectacles 18 bis Chemin du stade Vaugneray 69670 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 57 83 80 lintervalle@ccvl.fr

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English :

A songwriter, composer, singer, bassist, and passionate pianist, Jeanne Cherhal is a leading figure in the French music scene. Her songs are full of boldness, humor, and depth. Her latest album was produced by

L’événement Concert Jeanne Cherhal Vaugneray a été mis à jour le 2026-07-24 par Destination Monts du Lyonnais