Concert Jeanne Marie GILBERT Pouldreuzic
Concert Jeanne Marie GILBERT Pouldreuzic mardi 11 août 2026.
Pouldreuzic
Concert Jeanne Marie GILBERT
Lieu-dit Penhors Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Musique ancienne
Organisé par les amis de la chapelle de Penhors .
Lieu-dit Penhors Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 7 81 03 35 78
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English :
L’événement Concert Jeanne Marie GILBERT Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Pays Bigouden
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