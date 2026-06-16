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Concert Jeanne Marie GILBERT Pouldreuzic

Concert Jeanne Marie GILBERT Pouldreuzic mardi 11 août 2026.

Adresse : Lieu-dit Penhors

Ville : 29710 Pouldreuzic

Département : Finistère

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif :

Pouldreuzic

Concert Jeanne Marie GILBERT

Lieu-dit Penhors Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Musique ancienne
Organisé par les amis de la chapelle de Penhors   .

Lieu-dit Penhors Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 7 81 03 35 78 

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English :

L’événement Concert Jeanne Marie GILBERT Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Pays Bigouden

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