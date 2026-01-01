Concert JeanneMarie Obernai
Concert JeanneMarie Obernai mardi 13 janvier 2026.
Concert JeanneMarie
rue Athic Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-01-13 20:00:00
fin : 2026-01-13 22:00:00
Date(s) :
2026-01-13
Un moment de douceur aux voix teintées de force et de tendresse, avec des paroles percutantes et d’une extrême poésie pour tous les publics !
MUSIQUE • CHANSONS FRANÇAISE CHALOUPÉE Tout public
JeanneMarie, deux noms attachés pour n’en faire qu’un, celui d’un duo vocal composé de Jeanne Barbieri et Marie Schoenbock, qui convient sur scène leurs complices, Jean-Louis Marchand à la clarinette basse et Christophe Rieger au saxophone alto.
Un moment de douceur aux voix teintées de force et de tendresse, avec des paroles percutantes d’une extrême poésie pour tous les publics ! .
rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A sweet moment with voices tinged with strength and tenderness, with powerful lyrics and extreme poetry for all audiences!
L’événement Concert JeanneMarie Obernai a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme d’Obernai