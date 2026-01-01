Concert JeanneMarie

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13 22:00:00

Date(s) :

2026-01-13

Un moment de douceur aux voix teintées de force et de tendresse, avec des paroles percutantes et d’une extrême poésie pour tous les publics !

MUSIQUE • CHANSONS FRANÇAISE CHALOUPÉE Tout public

JeanneMarie, deux noms attachés pour n’en faire qu’un, celui d’un duo vocal composé de Jeanne Barbieri et Marie Schoenbock, qui convient sur scène leurs complices, Jean-Louis Marchand à la clarinette basse et Christophe Rieger au saxophone alto.

Un moment de douceur aux voix teintées de force et de tendresse, avec des paroles percutantes d’une extrême poésie pour tous les publics ! .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A sweet moment with voices tinged with strength and tenderness, with powerful lyrics and extreme poetry for all audiences!

L’événement Concert JeanneMarie Obernai a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme d’Obernai