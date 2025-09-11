Concert Jeff Derouet, quartet featuring Espace Palante Hillion

Concert Jeff Derouet, quartet featuring Espace Palante Hillion vendredi 20 février 2026.

Concert Jeff Derouet, quartet featuring

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion Côtes-d’Armor

Réunis pour un concert unique, ces quatre musiciens exceptionnels dont Alain JEANMARIE, un des plus grands pianistes de jazz français, considéré comme une des légendes du jazz. Pierrick PEDRON, saxophoniste qu’on ne présente plus, au

parcours musical atypique, plusieurs fois primé aux Victoires du Jazz, et Thomas BRAMERIE, contrebassiste de renommée mondiale, il a joué avec Chet BAKER, Al FOSTER, Toots THIELEMANS, Dee Dee BRIDGEWATER…). Jean-François DEROUET, batteur bien connu pour allier finesseet puissance rythmique, est un acteur indispensable de plusieurs groupes régionaux et nationaux, notamment de la scène jazz. Il nous fait le plaisir d’inviter ces trois musiciens d’exception pour un concert unique le 20 février 2026. .

