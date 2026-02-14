Concert Jehnny Beth + Enola Gay La Sirène La Rochelle

Concert Jehnny Beth + Enola Gay

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-03-10 20:00:00
2026-03-10

Jehnny Beth s’est d’abord imposée comme la charismatique leader de Savages, groupe post-punk nommé au Mercury Prize, reconnu pour ses performances scéniques intenses et son lyrisme sans concession.
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62  contact@la-sirene.fr

English : Concert Jehnny Beth + Enola Gay

Jehnny Beth first established herself as the charismatic frontwoman of Savages, a Mercury Prize-nominated post-punk band renowned for its intense stage performances and uncompromising lyricism.

