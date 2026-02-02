Concert Jeina Weilla (blues rock) La Mousse qui tâche La Mousse qui Tâche Millau

Concert Jeina Weilla (blues rock) La Mousse qui tâche

La Mousse qui Tâche 2 rue Droite Millau Aveyron

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Cupidon a frappé à La Mousse qui Tâche.

En couple, célibataire ou “c’est compliqué”,

passe la Saint-Valentin dans un endroit cosy, chaleureux et convivial,

en écoutant autre chose que des chansons romantiques

Vendredi 14 février

À partir de 18h45

2 heures de concert avec Jeina Weilla

Viens accompagné(e)… ou très bien tout(e) seul(e). .

La Mousse qui Tâche 2 rue Droite Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 76 31 18 91 lamoussequitache12@gmail.com

Cupid has struck at La Mousse qui Tâche.

