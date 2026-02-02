Concert Jeina Weilla (blues rock) La Mousse qui tâche La Mousse qui Tâche Millau

Concert Jeina Weilla (blues rock) La Mousse qui tâche La Mousse qui Tâche Millau samedi 14 février 2026.

La Mousse qui Tâche 2 rue Droite Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14

2026-02-14

Cupidon a frappé à La Mousse qui Tâche.
En couple, célibataire ou “c’est compliqué”,
passe la Saint-Valentin dans un endroit cosy, chaleureux et convivial,
en écoutant autre chose que des chansons romantiques
Vendredi 14 février
À partir de 18h45
2 heures de concert avec Jeina Weilla

Viens accompagné(e)… ou très bien tout(e) seul(e).   .

La Mousse qui Tâche 2 rue Droite Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 76 31 18 91  lamoussequitache12@gmail.com

English :

Cupid has struck at La Mousse qui Tâche.

