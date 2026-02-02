Concert Jeina Weilla (blues rock) La Mousse qui tâche La Mousse qui Tâche Millau
La Mousse qui Tâche 2 rue Droite Millau Aveyron
Début : Samedi 2026-02-14
Cupidon a frappé à La Mousse qui Tâche.
En couple, célibataire ou “c’est compliqué”,
passe la Saint-Valentin dans un endroit cosy, chaleureux et convivial,
en écoutant autre chose que des chansons romantiques
Vendredi 14 février
À partir de 18h45
2 heures de concert avec Jeina Weilla
Viens accompagné(e)… ou très bien tout(e) seul(e). .
La Mousse qui Tâche 2 rue Droite Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 76 31 18 91 lamoussequitache12@gmail.com
English :
Cupid has struck at La Mousse qui Tâche.
