Concert Jelias Hors les murs Rennes

Concert Jelias Hors les murs Rennes vendredi 7 novembre 2025.

Concert Jelias Hors les murs Rennes Vendredi 7 novembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Basé à Erlangen, ville jumelée avec Rennes, **Jelias** est un tout jeune groupe de quatre musiciens navigant entre pop, rock, jazz et funk.

Le groupe interprète les chansons du chanteur et auteur-compositeur Julius. Il a remporté le prix du public au festival des nouveaux talents de l’E-Werk d’Erlangen.

Dans le cadre du jumelage entre Rennes et Erlangen (Allemagne) et en partenariat avec le Conservatoire de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-07T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T19:00:00.000+01:00

1



Hors les murs Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35 000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine