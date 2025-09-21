Concert JEP Eglise Chassignelles
Concert JEP Eglise Chassignelles dimanche 21 septembre 2025.
Concert JEP
Eglise 1 Rue de l’Église Chassignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 18:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
À l’occasion des 42èmes Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Amis de l’Église Saint Jean-Baptiste de Chassignelles organise un concert avec le Trio Sgambaro. Retrouvez Gionata Sgalbaro à la flûte, Catherine Jacquet Sgambaro au violon et Isabelle Veyrier au violoncelle. Participation libre. .
Eglise 1 Rue de l’Église Chassignelles 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 46 21 21
English : Concert JEP
German : Concert JEP
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert JEP Chassignelles a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois