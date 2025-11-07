Concert Jerem à La Cocotte Normande La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer

Concert Jerem à La Cocotte Normande

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Concert à La Cocotte Normande de Coudeville-sur-Mer.

Jerem interprète des chansons punk 80’et de la chanson française à la guitare façon punk acoustique.

Restauration planches à partager, assiette rougail-saucisses, croque-monsieur, frites…

Entrée gratuite et sans réservation. .

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 11 33 35 13 lacocottenormande50@gmail.com

English : Concert Jerem à La Cocotte Normande

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Jerem à La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Granville Terre et Mer