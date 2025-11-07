Concert Jerem à La Cocotte Normande La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer
La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer Manche
Début : 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Concert à La Cocotte Normande de Coudeville-sur-Mer.
Jerem interprète des chansons punk 80’et de la chanson française à la guitare façon punk acoustique.
Restauration planches à partager, assiette rougail-saucisses, croque-monsieur, frites…
Entrée gratuite et sans réservation. .
La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 11 33 35 13 lacocottenormande50@gmail.com
