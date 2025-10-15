Concert Jérémy FREROT, Gamin des sables La Loco Mézidon Vallée d’Auge

mercredi 15 octobre 2025.

Concert Jérémy FREROT, Gamin des sables

La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Début : 2025-10-15 22:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Après le succès des Frero Delavega, le chanteur Jérémy Frerot a poursuivi sa carrière en solo avec deux albums devenus disques d’or. Il sera pour la première fois sur la scène de la loco.

jérémy Frérot s’est fait connaître du grand public en tant que membre du duo musical Frero Delavega. Le grouperencontre un grand usccès lors de sa aprticipation à la troisième saison de l’émission « The Voice: la plus belle voix » et sort ensuite plusieurs albums à succès, incluant des titres phares comme « Le Chant des sirènes » et « Ton Visage ». Après la séparation du duo, Jérémy Frerot poursuit une carrière solo avec un premier album remarqué, intitulé « Matriochka ». Son style musical mélange des influences pop, folk ou acoustiques, et ses chansons se caractérisent par des mélodies entraînantes et des paroles poétiques. Parmis les artistes les plus talentueux de sa génération, il est également très engagé pour une cause qui lui est chère, la protection des océans, et il est ambassadeur de « Surfrider Foundation Europe ». .

La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 42 68 54

English : Concert Jérémy FREROT, Gamin des sables

After the success of Les Frero Delavega, singer Jérémy Frerot pursued his solo career with two albums that went gold. This will be his first appearance on the loco stage.

German : Concert Jérémy FREROT, Gamin des sables

Nach dem Erfolg der Frero Delavega hat der Sänger Jérémy Frerot seine Solokarriere mit zwei Alben fortgesetzt, die goldene Schallplatten wurden. Er wird zum ersten Mal auf der Loco-Bühne stehen.

Italiano :

Dopo il successo dei Frero Delavega, il cantante Jérémy Frerot ha proseguito la sua carriera da solista con due album diventati disco d’oro. Si esibirà per la prima volta al Loco.

Espanol :

Tras el éxito de Frero Delavega, el cantante Jérémy Frerot prosiguió su carrera en solitario con dos álbumes que llegaron a ser disco de oro. Actuará por primera vez en el Loco.

