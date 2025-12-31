Concert jèREmy LamuZik Trio

24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Compositions de la chanson française et des standards klezmers. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Compositions de la chanson française et des standards klezmers. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Compositions of French chanson and klezmer standards. Bookings at the Tourist Office.

L’événement Concert jèREmy LamuZik Trio Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach