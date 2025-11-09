CONCERT JESÚS MARTÍN MORO PAR L’ASSOCIATION LES AMIS DE L’ORGUE Seysses

CONCERT JESÚS MARTÍN MORO PAR L’ASSOCIATION LES AMIS DE L’ORGUE Seysses dimanche 9 novembre 2025.

CONCERT JESÚS MARTÍN MORO PAR L’ASSOCIATION LES AMIS DE L’ORGUE

ÉGLISE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Concert de musique basque et espagnol par Jésus Martin Moro.

Jésus Martín Moro jouera un programme de musique basque et espagnol du XVIIIe siècle. .

ÉGLISE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 92 04 56

English :

Concert of Basque and Spanish music by Jésus Martin Moro.

German :

Konzert mit baskischer und spanischer Musik von Jesus Martin Moro.

Italiano :

Concerto di musica basca e spagnola di Jésus Martin Moro.

Espanol :

Concierto de música vasca y española a cargo de Jésus Martin Moro.

L’événement CONCERT JESÚS MARTÍN MORO PAR L’ASSOCIATION LES AMIS DE L’ORGUE Seysses a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE