CONCERT JESÚS MARTÍN MORO PAR L’ASSOCIATION LES AMIS DE L’ORGUE Seysses

ÉGLISE Seysses Haute-Garonne
Concert de musique basque et espagnol par Jésus Martin Moro.
Jésus Martín Moro jouera un programme de musique basque et espagnol du XVIIIe siècle. .
ÉGLISE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 92 04 56
English :
Concert of Basque and Spanish music by Jésus Martin Moro.
German :
Konzert mit baskischer und spanischer Musik von Jesus Martin Moro.
Italiano :
Concerto di musica basca e spagnola di Jésus Martin Moro.
Espanol :
Concierto de música vasca y española a cargo de Jésus Martin Moro.
