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Concert Jet Blast Bar associatif L’Ecurie Genêts

samedi 15 août 2026 · Bar associatif L'Ecurie · Genêts

Concert Jet Blast Bar associatif L’Ecurie Genêts

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Bar associatif L'Ecurie
Adresse
20 route du Bec d'Andaine
Ville
50530 Genêts
Département
Manche
Tarif

Genêts

Concert Jet Blast

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Dîner-concert avec Jet Blast , rock.
Restauration sur place à partir de 19h Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

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English : Concert Jet Blast

L’événement Concert Jet Blast Genêts a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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