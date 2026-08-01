Concert Jet Blast Bar associatif L’Ecurie Genêts

Informations pratiques

Genêts

Concert Jet Blast

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Dîner-concert avec Jet Blast , rock.

Restauration sur place à partir de 19h Réservation conseillée. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Jet Blast

L’événement Concert Jet Blast Genêts a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts