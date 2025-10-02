Concert Jeudi de la culture Maude et Alex Salons du Haut Château Essey-lès-Nancy

Concert Jeudi de la culture Maude et Alex

Salons du Haut Château 26 rue chanoine Laurent Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02 21:30:00

2025-10-02

Dans le cadre des jeudis de la culture, Maude et Alex revisite la chanson francophone d’hier et d’aujourd’hui dans un duo guitare voix. Le duo reprendra Vanessa Paradis, Lilicub, Sheila, Zazie, Piaf, Hoshi, Clara Luciani, Joe Dassin, Philippe Chatel…

Un concert acoustique dans les salons du Haut Château, ambiance confidentielle garantie !Tout public

Salons du Haut Château 26 rue chanoine Laurent Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 50 20 70

English :

As part of the « Jeudis de la culture » program, Maude and Alex revisit the French chanson of yesterday and today in a guitar-voice duet. The duo will cover Vanessa Paradis, Lilicub, Sheila, Zazie, Piaf, Hoshi, Clara Luciani, Joe Dassin, Philippe Chatel…

An acoustic concert in the salons of the Haut Château, confidential atmosphere guaranteed!

German :

Im Rahmen der Jeudis de la culture (Kultur-Donnerstage) lassen Maude und Alex in einem Gitarren-Stimmen-Duo die frankophonen Chansons von gestern und heute Revue passieren. Das Duo wird Vanessa Paradis, Lilicub, Sheila, Zazie, Piaf, Hoshi, Clara Luciani, Joe Dassin, Philippe Chatel… covern.

Ein akustisches Konzert in den Salons des Haut Château, vertrauliche Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Nell’ambito della serie « Jeudis de la culture », Maude e Alex rivisitano la chanson francese di ieri e di oggi in un duetto chitarra e voce. Il duo ripercorrerà Vanessa Paradis, Lilicub, Sheila, Zazie, Piaf, Hoshi, Clara Luciani, Joe Dassin, Philippe Chatel…

Un concerto acustico nei saloni dell’Haut Château, con un’atmosfera confidenziale garantita!

Espanol :

En el marco del ciclo « Jeudis de la culture », Maude y Alex revisitan la chanson francesa de ayer y de hoy en un dúo de guitarra y voz. El dúo hará un recorrido por Vanessa Paradis, Lilicub, Sheila, Zazie, Piaf, Hoshi, Clara Luciani, Joe Dassin, Philippe Chatel…

Un concierto acústico en los salones del Haut Château, ¡con un ambiente confidencial garantizado!

