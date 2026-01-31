Concert Jeune Lion Les Trinitaires Metz

Concert Jeune Lion

Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Originaire de la Côte d’Ivoire, Jeune Lion s’affirme comme l’un des porte-paroles de la new wave africaine.

Avec une voix unique, il mêle esthétique sacrée, réalité urbaine et ambitions dorées. Son univers hybride combine afro-urban, trap mystique, chants habités et visuels puissants. Fort de plus de 180 000 auditeurs mensuels, Jeune Lion s’impose comme une figure montante de la nouvelle scène rap ivoirienne. Après une tournée en 2024 remarquée, dont deux dates parisiennes sold out à La Place, il prépare la sortie de son prochain projet Babylone Brûle. Un nouveau défi s’annonce Jeune Lion vous donne rendez-vous dans toute la France en 2026 pour son Babylone Brûle Tour.Tout public

Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

Originally from Côte d’Ivoire, Jeune Lion has established himself as one of the spokespersons of African new wave.

With his unique voice, he blends sacred aesthetics, urban reality and golden ambitions. His hybrid universe combines Afro-urban, mystical trap, inhabited vocals and powerful visuals. With over 180,000 listeners every month, Jeune Lion has established himself as a rising figure on the new Ivorian rap scene. After a highly acclaimed tour in 2024, including two sold-out Paris dates at La Place, he is preparing the release of his next project: Babylone Brûle. A new challenge lies ahead: Jeune Lion invites you to join him across France in 2026 for his Babylone Brûle Tour.

