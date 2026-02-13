Concert : Jeune Morty, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Concert : Jeune Morty Jeudi 9 avril, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

JEUNE MORTY AU FLOW

Artiste franco-ivoirien en pleine ascension, Jeune Morty s’impose comme une voix singulière de la nouvelle scène française. À la croisée de la trap, du coupé-décalé et d’une écriture poétique brute, il développe au fil des années un univers musical audacieux auquel on ne peut donner de genre.

À l’occasion de ce concert, Jeune Morty dévoilera sur scène la richesse de Éponyme, un projet hybride conçu entre la France, l’Afrique et les États-Unis.

Jeudi 9 avril 2026 – 20h00

Flow – 1 rue de Fontenoy, Lille

En collab avec A Gauche de la Lune

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr

