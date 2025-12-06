Concert Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction David Stern Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes

Concert Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction David Stern Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes samedi 6 décembre 2025.

Concert Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction David Stern

Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Assistez au concert du Jeune Orchestre de l’Abbaye, sous la direction du chef David Stern, dans l’abbatiale de l’Abbaye aux Dames de Saintes !

.

Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

Attend a concert by the Jeune Orchestre de l’Abbaye, conducted by David Stern, in the Abbaye aux Dames de Saintes abbey church!

German :

Erleben Sie das Konzert des Jeune Orchestre de l’Abbaye unter der Leitung des Dirigenten David Stern in der Abteikirche der Abbaye aux Dames in Saintes!

Italiano :

Assistete a un concerto della Jeune Orchestre de l’Abbaye, diretta da David Stern, nella chiesa abbaziale dell’Abbaye aux Dames a Saintes!

Espanol :

Asista a un concierto de la Jeune Orchestre de l’Abbaye, dirigida por David Stern, en la iglesia abacial de la Abbaye aux Dames de Saintes

L’événement Concert Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction David Stern Saintes a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge