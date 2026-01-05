CONCERT JEUNE PUBLIC COUCOUCOOL

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

QU’EST-CE QUE TU PRÉFÈRES ?

Dès 3 ans et familles Durée 50 minutes

Qu’est-ce que tu préfères ? c’est une histoire de choix, d’opinion. Et surtout, c’est le concert de leur vie ils seront bientôt des légendes, c’est sûr. En tout cas ils ont tout prévu pour gros riffs, énergie interactive et gadgets geeks. Sur des textes percutants qui font grandir, ils donneront tout pour devenir enfin de vrais futurs adultes rockstars.

COUCOUCOOL réalise un véritable concert musiques actuelles qui donne la parole aux mômes .

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT JEUNE PUBLIC COUCOUCOOL

L’événement CONCERT JEUNE PUBLIC COUCOUCOOL Châteaulin a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE