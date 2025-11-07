Concert jeune public Les Petits Bonheurs Salle Les Quatre Vents Écommoy

Concert jeune public Les Petits Bonheurs

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Concert pour petites et grandes oreilles avec trois interprètes et musiciens.

Ils chantent, jouent de leurs instruments et nous emportent dans un tourbillon musical plein de douceur. Les paroles et les mélodies sont joyeuses, elles restent dans la tête. C’est un bon moment et on en ressort le sourire aux lèvres. Gratuit, sur réservation conseillée au 02 43 42 35 32. .

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 35 32 bibliotheque@ecommoy.fr

