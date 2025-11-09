Concert Jeune Public Remi Totomobile en fête Ateliers magiques de Dani Lary Barbières

Concert Jeune Public Remi Totomobile en fête

Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Dimanche 2025-11-09 11:00:00

2025-11-09

Le tout nouveau spectacle de Rémi, de nouvelles aventures avec la Totomobile !

Chanteur pour les enfants, Rémi a déjà fêté ses 30 ans de carrière ! Avec un disque de platine et deux disques d’or à son actif, il est l’artiste incontournable des petits.

English :

Rémi’s all-new show, new adventures with the Totomobile!

Children’s singer Rémi has already celebrated 30 years in the music business! With a platinum disc and two gold discs to his credit, he’s a must-see artist for little ones.

German :

Die brandneue Show von Rémi, neue Abenteuer mit dem Totomobil!

Als Sänger für Kinder hat Rémi bereits seine 30-jährige Karriere gefeiert! Mit einer Platin- und zwei Goldenen Schallplatten auf seinem Konto ist er der unumgängliche Künstler für die Kleinen.

Italiano :

Il nuovo spettacolo di Rémi, nuove avventure con la Totomobile!

Rémi, il cantante per bambini, ha già festeggiato 30 anni di carriera! Con un disco di platino e due dischi d’oro, è un artista imperdibile per i più piccoli.

Espanol :

Nuevo espectáculo de Rémi, ¡nuevas aventuras con el Totomóvil!

Rémi, el cantante infantil, ya ha cumplido 30 años en el mundo de la música Con un disco de platino y dos discos de oro, es un artista imprescindible para los más pequeños.

