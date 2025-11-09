Concert Jeune Public Remi Totomobile en fête Ateliers magiques de Dani Lary Barbières
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
tarif cse
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-09 11:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Le tout nouveau spectacle de Rémi, de nouvelles aventures avec la Totomobile !
Chanteur pour les enfants, Rémi a déjà fêté ses 30 ans de carrière ! Avec un disque de platine et deux disques d’or à son actif, il est l’artiste incontournable des petits.
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
English :
Rémi’s all-new show, new adventures with the Totomobile!
Children’s singer Rémi has already celebrated 30 years in the music business! With a platinum disc and two gold discs to his credit, he’s a must-see artist for little ones.
German :
Die brandneue Show von Rémi, neue Abenteuer mit dem Totomobil!
Als Sänger für Kinder hat Rémi bereits seine 30-jährige Karriere gefeiert! Mit einer Platin- und zwei Goldenen Schallplatten auf seinem Konto ist er der unumgängliche Künstler für die Kleinen.
Italiano :
Il nuovo spettacolo di Rémi, nuove avventure con la Totomobile!
Rémi, il cantante per bambini, ha già festeggiato 30 anni di carriera! Con un disco di platino e due dischi d’oro, è un artista imperdibile per i più piccoli.
Espanol :
Nuevo espectáculo de Rémi, ¡nuevas aventuras con el Totomóvil!
Rémi, el cantante infantil, ya ha cumplido 30 años en el mundo de la música Con un disco de platino y dos discos de oro, es un artista imprescindible para los más pequeños.
