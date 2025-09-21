Concert jeune public: Sauvage Glisy

Concert jeune public: Sauvage Glisy dimanche 21 septembre 2025.

Concert jeune public: Sauvage

147 Rue d’en Haut Glisy Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:15:00

fin : 2025-09-21 16:40:00

Date(s) :

2025-09-21

LES BISKOTOS

Concert Jeune Public et Famille

SALLE ST EXUPÉRY GLISY

Les Biskotos retrouvent leur côté Sauvage avec un concert jeune public inspiré des randonnées solitaires et du livre Dans les forêts de Sibérie. Entre riffs rock, sons électro et moments de partage, ce spectacle propose une aventure initiatique au cœur de la nature. Sans décor mais porté par une création lumineuse, il invite chacun à imaginer sa cabane intérieure, à se reconnecter à soi et au vivant. Après 25 ans de scène et plus de 1 000 concerts, Les Biskotos continuent de faire vibrer les enfants… et les grands !

MISE EN SCÈNE Marie Liagre | AUTEURS Grégory Allaert, Marie Liagre | COMPOSITEURS Les Biskotos | CHANT, GUITARE Grégory Allaert BATTERIE, PERCUSSIONS, CHOEURS Julien Candas | BASSE, CHOEURS Christophe Tristram | COSTUME Sophie Cornille CRÉATION LUMIÈRES Thierry Schouteten | PRODUCTION Vailloline | CO-PRODUCTION La Ville de Méricourt Espace Culturel La Gare AVEC LE SOUTIEN DE la DRAC Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais , de la SACEM | Avec le soutien du Channel scène nationale de Calais, l’Espace François Mitterrand de Bully les Mines, Le Tandem Scène nationale, La Maison Folie Beaulieu, Le 9-9bis, La Ferme du Bocquiau de Haubourdin

Lien vidéo https://youtu.be/r5HYtr-6DKU 0 .

147 Rue d’en Haut Glisy 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert jeune public: Sauvage Glisy a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS