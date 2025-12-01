Concert jeune public Tire toi une bûche

2 rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Ce spectacle poétique et joyeusement déjanté, de la Compagnie Fleur de sel, réchauffe les cœurs et fait voyager jusqu’aux grands bois québécois.

Au cœur de l’hiver québécois, quand les journées sont glacées et les nuits infinies, une lueur s’allume au fond des bois… Rassemblée autour du feu après une longue journée à manier les haches et les scies, la troupe du campement célèbrent le solstice d’hiver dans une explosion de musique, de contes de rires !

Les pieds battent la mesure, les voix résonnent et les légendes surgissent de l’ombre Savez-vous comment a été découvert le sirop d’érable ? Avez vous déjà aperçu un canoë voler dans la nuit ? Entre histoires fantastiques et chansons entraînantes, ce spectacle musical, poétique et joyeusement déjanté réchauffe les cœurs et fait voyager jusqu’aux grands bois québécois. Alors, tirez-vous une bûche et embarquez avec nous ! .

2 rue des Chanoines Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est

English :

Compagnie Fleur de sel?s joyfully wacky, poetic show warms hearts and takes us on a journey to the great woods of Quebec.

German :

Diese poetische und fröhlich verrückte Aufführung der Compagnie Fleur de sel wärmt die Herzen und führt in die großen Wälder von Québec.

Italiano :

Questo spettacolo poetico e gioiosamente stravagante della Compagnie Fleur de sel riscalda il cuore e vi porta in viaggio nei grandi boschi del Quebec.

Espanol :

Este espectáculo poético y alegremente disparatado de la Compagnie Fleur de sel calienta el corazón y te lleva de viaje a los grandes bosques de Quebec.

L’événement Concert jeune public Tire toi une bûche Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller