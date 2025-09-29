Concert Jeune Public Weepers Circus Village-Neuf

Concert Jeune Public Weepers Circus

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Bienvenue à Rétropolis, ville ultra-moderne où tout va trop vite et où le béton a tout envahi.

Métros vertigineux, mécanos en transe, langue inconnue et enfants mystérieusement disparus c’est le début d’une quête joyeuse et insolite. Porté par un univers sonore inventif et des rythmes envoûtants, ce concert-spectacle nous emmène au cœur d’une ville en pleine métamorphose, où les herbes folles grignotent les murs et où renaît, enfin, le chant des oiseaux… et des enfants !

Une épopée urbaine pleine de poésie et d’espoir.

Dès 5 ans

Durée 55 minutes

Franck George Chant, basse, violoncelle, ukulélé, guitare, chœurs

Denis Léonhardt Chant, clarinette, saxophone, guitare, chœurs

Christian Houllé Chant, claviers, chœurs

Alexandre Goulec Bertrand Chant, batterie, chœurs

Mise en scène Marie Seux

Soutiens Accueil en résidence Préachats Spedidam, Adami, CNM, Strasbourg Eurométrople, Crédit Mutuel, Sacem, le Jeune Théâtre National, Théâtre de Draveil, Le Point d’O, Espace Django, le Préo, Tous en sons, Ville de Venelle, Ville de Vitrolles, Scènes et Cinés, Festival d’Entzheim .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

