Concert Jeune Public Weepers Circus Village-Neuf

Concert Jeune Public Weepers Circus
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Bienvenue à Rétropolis, ville ultra-moderne où tout va trop vite et où le béton a tout envahi.
Métros vertigineux, mécanos en transe, langue inconnue et enfants mystérieusement disparus c’est le début d’une quête joyeuse et insolite. Porté par un univers sonore inventif et des rythmes envoûtants, ce concert-spectacle nous emmène au cœur d’une ville en pleine métamorphose, où les herbes folles grignotent les murs et où renaît, enfin, le chant des oiseaux… et des enfants !
Une épopée urbaine pleine de poésie et d’espoir.
Dès 5 ans
Durée 55 minutes
Réservation sur le site web (lien ci-contre)
Franck George Chant, basse, violoncelle, ukulélé, guitare, chœurs
Denis Léonhardt Chant, clarinette, saxophone, guitare, chœurs
Christian Houllé Chant, claviers, chœurs
Alexandre Goulec Bertrand Chant, batterie, chœurs
Mise en scène Marie Seux
Soutiens Accueil en résidence Préachats Spedidam, Adami, CNM, Strasbourg Eurométrople, Crédit Mutuel, Sacem, le Jeune Théâtre National, Théâtre de Draveil, Le Point d’O, Espace Django, le Préo, Tous en sons, Ville de Venelle, Ville de Vitrolles, Scènes et Cinés, Festival d’Entzheim .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
