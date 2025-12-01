Concert Jeunes Talents Aino Akiyama & Martin Beau, Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Concert Jeunes Talents Aino Akiyama & Martin Beau

C’est l’évolution, au fil du temps, du duo pour violon et piano que propose ce programme de concert.

Lorsqu’il était maître de chapelle à Koethen, entre 1717 et 1723, Jean-Sébastien Bach se consacra principalement à la musique instrumentale. C’est là qu’il composa un cycle de six sonates pour violon et clavecin obligé dont fait partie la sonate BWV 1018. Ces sonates où le violoniste et le claviériste sont sollicités autant l’un que l’autre, constituent les fondements de la sonate en duo au sens moderne. On retrouve ici la maîtrise de Bach en matière de contrepoint, de lyrisme et de profondeur émotionnelle, mêlant textures complexes et moments d’une expressivité profonde.

La fameuse sonate n°2 en sol majeur M77, est la dernière œuvre de musique de chambre du compositeur. Élaborée entre 1922 et 1927, elle est dédiée à la violoniste Hélène Jourdan-Morhange, et fut créée par Maurice Ravel en personne au piano, avec Georges Enesco au violon, le 30 mai 1927. On y retrouve l’influence des grands maitres, mais également celle du jazz et du blues si cher à Georges Gershwin, l’auteur de Rhapsody in blue, avec qui Ravel fréquenta les night-clubs enfumés d’Harlem — véritable berceau du jazz à New-York.

Le Divertimento pour violon et piano d’Igor Stravinsky est une transcription réalisée en collaboration avec le violoniste Samuel Dushkin. Cette œuvre est tirée du ballet Le Baiser de la Fée (The Fairy’s Kiss Der Kuss der Fee).

Les artistes

Aino Akiyama est née à Osaka (Japon) en 1998. Après une année d’études à l’Université Nationale des Beaux Arts (Geidai) elle obtient une bourse offerte par l’Académie de Kyoto qui lui permet d’intégrer l’École Normale de Musique de Paris. Elle arrive en France en 2018. Elle est actuellement dans la classe de Roland Daugareil au CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse) de Paris. Elle bénéficie des conseils de Régis Pasquier, Koichiro Harada et Francesco Manara, ainsi que de Claire Désert et Itamar Golan en musique de chambre. Elle a remporté de nombreuses distinctions telles que le Prix du Ministre de l’éducation d’Osaka (2011), le 1er prix de la Finale régionale pour la section collège du 67e Concours national des étudiants du Japon (2013), 3e prix (1er prix non décerné) du Concours de musique classique du Japon (2014), le Prix du Préfet d’Osaka (2014), le Prix d’encouragement lors des master-classes de l’Académie de musique d’Ishikawa (2016 et 2017) et le 1er prix du 13e Concours international Grumiaux pour jeunes violonistes (2020). Elle a été invitée à de nombreux concerts tels que Dimanche en musique au Musée national Jean-Jacques Henner ou Cortot chez Janáček au Centre tchèque. Elle s’est produite en récital à la Salle Cortot.

Né en 1999, Martin Beau est un pianiste décrit comme excellent dans la construction des sonorités et des polyphonies complexes (Hugues Leclère). Il étudie plusieurs années au CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Paris avec Billy EIDI, avant d’être admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y reçoit les conseils de nombreux musiciens de premier plan Florent Boffard, Anne-Lise Gastaldi, Tanguy de Willencourt (piano) ; Géraldine Dutroncy (accompagnement) ; Itamar Golan, Louis Rodde (musique de chambre) ; Thomas Ospital (harmonie). Il est lauréat de plusieurs concours internationaux de piano Lagny-sur-Marne (2019), Chatou (2019), et Brest (2017). Il obtient en 2017 un Prix spécial au Concours International d’Ile-de-France. En Septembre 2019, Martin est admis au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt, lui offrant, outre une licence de piano, une licence en musicologie à la Sorbonne. Excellent lecteur, passionné de musique de chambre et d’accompagnement, il se spécialise dans ces disciplines en intégrant très jeune la classe de Claude Collet. Il obtient son prix d’accompagnement en 2020, et intègre en 2022 le CNSM (Conservatoire National Supérieur Musique) de Paris dans cette même discipline.

