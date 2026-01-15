Concert jeunes talents église Saint-Jacques de Bergerac Bergerac

Concert jeunes talents

Ce rendez-vous est devenu, au fil des années, un moment privilégié une occasion rare d’écouter de jeunes musiciens et musiciennes dans un cadre bienveillant, propice à l’écoute, à la découverte et au partage. Ils viennent y présenter leur travail avec sérieux, sensibilité et beaucoup d’engagement.

Ce concert est avant tout une étape de leur parcours, une rencontre avec le public, dans l’esprit de transmission et de confiance qui nous est cher. Votre présence est, pour eux, un encouragement précieux.

Nous serons très heureux de vous retrouver pour cet après-midi musical, simple et sincère, dans l’acoustique accueillante de l’église Saint-Jacques.

Merci pour votre présence. .

église Saint-Jacques de Bergerac Rue Saint-Jacques Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 86 00

