Début : Dimanche 2025-06-01 16:00:00

Bach, Haendel et Zelenka à l’honneur dans un moment de grâce porté par le chant, le violon, le hautbois et l’orgue de l’Ensemble Stelle Barocche. .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Singing, violin, oboe and organ unite in a moment of musical grace in the heart of a place steeped in spirituality.

German :

Gesang, Violine, Oboe und Orgel vereinen sich in einem Moment musikalischer Gnade im Herzen eines spirituell aufgeladenen Ortes.

Italiano :

Canto, violino, oboe e organo si uniscono in un momento di grazia musicale nel cuore di un luogo ricco di spiritualità.

Espanol :

Canto, violín, oboe y órgano se unen en un momento de gracia musical en el corazón de un lugar impregnado de espiritualidad.

