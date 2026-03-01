Concert jeunes talents piano et musique de chambre Châteaudun
Concert jeunes talents piano et musique de chambre Châteaudun dimanche 15 mars 2026.
Concert jeunes talents piano et musique de chambre
Théâtre Municipal Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 11:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Dans le cadre de la saison culturelle 2026 de la Communauté de Communes du Grand Châteaudun. Réservations possibles auprès de l’Ecole de Musique du Grand Châteaudun.
Entrée libre.
.
Théâtre Municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 18 59 ecoledemusique@grandchateaudun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the 2026 cultural season of the Communauté de Communes du Grand Châteaudun. Reservations required at the Ecole de Musique du Grand Châteaudun.
Free admission.
L’événement Concert jeunes talents piano et musique de chambre Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-09 par OT GRAND CHATEAUDUN