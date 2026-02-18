Concert Jikaëlle Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Concert Jikaëlle

Samedi 25 avril 2026 de 20h30 à 22h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

2026-04-25

Jikaëlle aime les mots simples et les mélodies aériennes. Elle joue de ses fragilités pour en faire une force, exprime des sentiments profonds, tout en optant pour une certaine légèreté, sans prétention ni prise de tête inutile.

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

English :

Jikaëlle loves simple words and airy melodies. She plays with her fragility to turn it into strength, expressing deep feelings while opting for a certain lightness, without pretension or unnecessary head-scratching.

