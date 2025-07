Concert « Jiu Jazz Club » ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert « Jiu Jazz Club » ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 26 juillet 2025.

Concert « Jiu Jazz Club »

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-07-26 20:30:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Jazz

À chacune de ses prestations, le Jiu Jazz Club nous emporte pour un voyage musical autour des grands standards du jazz.

Les 2 acolytes Jiu Gebenholtz à la contrebasse et Patrice au piano vous proposeront un répertoire piano-bar, en duo piano droit et contrebasse.

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert « Jiu Jazz Club »

Jazz

Every time they play, the Jiu Jazz Club take us on a musical journey through the great jazz standards.

The 2 acolytes Jiu Gebenholtz on double bass and Patrice on piano offer a piano-bar repertoire, in an upright piano and double bass duo.

German :

Jazz

Bei jedem seiner Auftritte nimmt uns der Jiu Jazz Club mit auf eine musikalische Reise rund um die großen Jazz-Standards.

Die beiden Mitstreiter Jiu Gebenholtz am Kontrabass und Patrice am Klavier bieten Ihnen ein Piano-Bar-Repertoire im Duo aus Klavier und Kontrabass.

Italiano :

Jazz

Ogni volta che suonano, i Jiu Jazz Club ci accompagnano in un viaggio musicale attraverso i grandi standard del jazz.

I due accoliti Jiu Gebenholtz al contrabbasso e Patrice al pianoforte suoneranno un repertorio di piano-bar, in un duo di pianoforte verticale e contrabbasso.

Espanol :

Jazz

Cada vez que tocan, el Jiu Jazz Club nos lleva en un viaje musical a través de los grandes estándares del jazz.

Los 2 acólitos Jiu Gebenholtz al contrabajo y Patrice al piano interpretarán un repertorio de piano-bar, en dúo de piano vertical y contrabajo.

