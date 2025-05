Concert JJH Potter – Erstein, 6 juin 2025 18:00, Erstein.

Concert JJH Potter 4 place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-06-06 18:00:00

fin : 2025-06-06 19:00:00

2025-06-06

Inscrit dans la lignée des auteurs compositeurs interprètes, JJH Potter est un artiste Indie Folk basé à Strasbourg. Entre douceur et démons intérieurs, JJH puise son inspiration dans les sentiments humains pour nous offrir des chansons aussi intimistes qu’authentiques. Aux autoroutes musicales, il préfèrera les routes secondaires pour écrire des histoires touchantes et sincères, toujours en quête du mot juste et de l’accord parfait. .

4 place du Château de la Rebmatt

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 84 65 mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

